Морские порты в Одесской области Украины представляют собой «основные ворота», через которые военнослужащие страны получают вооружения и горюче-смазочные материалы (ГСМ). Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Таким образом он прокомментировал удар российских солдат по порту «Южный» в районе города Одессы.

«Очень хочется, чтобы эти хабы для западной военно-технической помощи просто перестали работать. Совсем перестали!» — подчеркнул дипломат.

6 октября издание «Изнанка» со ссылкой на источники заявило о ракетном ударе по порту «Южный», расположенному недалеко от города Одессы. Как выяснили журналисты, атака произошла, когда в гавани разгружали корабль с западной техникой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе российского министерства обороны. Там рассказали, что боевую задачу выполнил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

Кроме того, ведомство обнародовало видео, на котором запечатлен сам момент удара.

Ранее российский полковник оценил удар по судну с западным оружием в Одесской области Украины.