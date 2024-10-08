Британия ввела санкции против войск РХБЗ

Великобритания расширила санкционный список, включив в него войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ, а также их начальника Игоря Кириллова. Об этом сообщили в пресс-службе британского минфина.

По данным ведомства, поводом для введения рестрикций послужило якобы применение российскими войсками химического оружия на Украине. Также британский минфин утверждает, что Россия подобными действиями нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО).

Помимо этого, Великобритания наложила санкции на 33-й Центральный научно-исследовательский и испытательный институт Министерства обороны России.

Накануне Кириллов заявил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в ходе специальной военной операции. По его словам, Киев намерен передать якобы доказательства применения РФ этих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия для составления «независимого» отчета.

Ранее Минобороны обвинило США в причастности к подготовке провокации против России.