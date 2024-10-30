Сенатор США заявил, что Зеленский просил разрешения США бить вглубь РФ на 200 км

Глава комитета по международным отношениям США Бен Кардин заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, что украинский лидер Владимир Зеленский просил разрешения у Вашингтона бить вглубь России на 200 километров. Беседа опубликована в Telegram-канале пранкеров.

«Мы рассмотрели необходимость вывести из строя пусковые установки для ракет в России, что дало бы Украине лучшую позицию», — сказал Кардин.

По его словам, Зеленский заявил ему, что эти площадки «находятся в пределах 200 км от границы, я могу тут немного ошибаться».

Кардин добавил, что поддерживает желание Украины бить по целям на территории России.

Также американский сенатор в разговоре с Вованом и Лексусом заявил, что Грузия сделала неправильный поворот.

В сентябре The New York Times написала о том, что неизвестный притворился бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и позвонил по видеосвязи сенатору США Бену Кардину. Как пишет издание со ссылкой на электронное письмо, которое сенаторы получили от специалистов по безопасности, лже-Кулеба позвонил, используя технологию дипфейка, с целью узнать мнение сенатора по вопросам внутренней и внешней политики США.

Ранее сенатор Кардин заявил, что Москва и Вашингтон продолжат вести диалог друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта.