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Американский сенатор заявил пранкерам, что Грузия сделала неправильный поворот

Сенатор из США Кардин заявил пранкерам, что Грузия сделала неправильный поворот

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Depositphotos

Глава комитета по международным отношениям США Бен Кардин в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Грузия сделала неправильный поворот. Беседа опубликована в Telegram-канале пранкеров.

«Грузия сделала неправильный поворот... Это тревожная тенденция», — сказал он.

Сенатор отметил, что в США «очень обеспокоены тем, что страна, часть которой Россия оккупировала, теперь внезапно начинает симпатизировать России».

Кардин также утверждает, что РФ может вторгнуться в Грузию и в Молдавию.

«Я думаю, что Россия не колеблясь пойдет в Молдавию или Грузию», — сказал он.

В сентябре американская газета The New York Times написала о том, что неизвестный притворился бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и позвонил по видеосвязи сенатору США Бену Кардину. Как пишет издание со ссылкой на электронное письмо, которое сенаторы получили от специалистов по безопасности, лже-Кулеба позвонил, используя технологию дипфейка, с целью узнать мнение сенатора по вопросам внутренней и внешней политики США. По данным источника, звонку предшествовало электронное письмо, которое сенатор получил 26 сентября. В нем была озвучена просьба подключиться к видеоконференции в Zoom. NYT пишет, звонивший выглядел и говорил как Кулеба.

Ранее сенатор Кардин заявил, что Москва и Вашингтон продолжат вести диалог друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта.

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