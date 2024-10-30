В МИД РФ заявили о давлении Запада на Грузию

Страны Запада, угрожая Грузии, навязывают ей свою ультралиберальную повестку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат назвала происходящее в Грузии после парламентских выборов, в частности акции протеста, «битвой грузинского народа за свое национальное историческое существование». По мнению Захаровой, речь идет не просто о достоинстве, но и о существовании государства.

«Когда людям навязывают, заставляют под дулом пистолета, это сейчас так, угрожая не только прекращением помощи, финансирования, а просто угрожая им навязывают ультралиберальную повестку», — сказала представитель МИД РФ.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования. Оппозиция Грузии не признает результаты выборов и требует переголосования.

29 октября в центре Тбилиси начался марш оппозиции, протестующей против результатов парламентских выборов в Грузии.

Ранее Захарова заявила, что российские журналисты в Грузии мешают Западу.