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В Швейцарии поддержали Трампа из-за его позиции по Украине

Tages-Anzeiger: министр энергетики Швейцарии Решти поддержал Трампа

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Alex Brandon/AP

Член Федерального совета (правительства) Швейцарии, министр охраны окружающей среды, энергетики, транспорта и связи Альберт Решти поддержал кандидатуру Дональда Трампа в качестве следующего президента Соединенных Штатов из-за его стремления закончить конфликт на Украине. Об этом сообщает газета Tages-Anzeiger.

По этой причине Решти стал предметом активных обсуждений в местных СМИ.

По данным газеты, отвечая на вопрос, кого бы он предпочел на выборах в США на мероприятии в Базеле 28 октября, Решти преподнес публике «сюрприз».

«Я больше склоняюсь к Трампу», — сказал он.

Министр подчеркнул, что верит в то, что республиканцу удастся добиться установления мира на Украине.

«Он единственный президент, который четыре года не вел США к войне», — пояснил Решти, отметив, что военный конфликт на Украине больше не может продолжаться.

Накануне американская разведка заявила, что Россия якобы «стремится поддержать» кандидатуру Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп рассказал, как США «рискнут жизнями миллионов» в случае победы Харрис.

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