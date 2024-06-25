В МИД РФ заявили о необходимости не допустить сползания мира в ядерный хаос

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что мировое сообщество не должно допустить скатывания мира в ядерный хаос. Об этом он заявил в ходе выступления на десятом Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Наша общая задача — не допустить сползания мира и, прежде всего, многополярного мира в ядерный хаос», — заявил Рябков.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на Украину через Польшу и Румынию ввозят радиохимические вещества, из которых можно создать «грязную бомбу».

28 мая Игорь Кириллов заявил, что применение украинскими боевиками отравляющих веществ приобрело с молчаливого согласия американских властей системный характер.

14 мая бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач рассказал, что данные о работе украинских спецслужб по созданию «грязной» ядерной бомбы на данном этапе проверяются.

Ранее Forbes назвал российское «чудо-оружие».