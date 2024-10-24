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Журналист раскрыл диалог Остина и Шойгу по применению ядерного оружия на Украине

Журналист Вудворд раскрыл диалог Остина и Шойгу по использованию ЯО на Украине

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РИА «Новости»/Global Look Press

Американский журналист и автор книги «Война» Боб Вудворд заявил, что в 2022 году Россия якобы могла применить ядерное оружие на Украине и рассказал о диалоге шефа Пентагона Ллойда Остина и тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу по этому поводу. Детали он привел в интервью Der Spiegel.

По словам Вудворда, в 2022 году США получили информацию о том, что Москва «рассматривает возможность применения тактического ядерного оружия против Украины». По оценкам Вашингтона, шансы были 50 на 50, и ситуацию сравнивали с Кубинским кризисом 1962 года. Тогда же произошел «запоминающийся разговор» Ллойда Остина и Сергея Шойгу, рассказал журналист.

«Министр обороны США Ллойд Остин позвонил своему тогдашнему российскому коллеге Сергею Шойгу и сказал ему: давайте не будем идти по пути применения ядерного оружия. Если вы сделаете это, все ограничения, в рамках которых США до сих пор действовали в войне на Украине, придется пересмотреть. Шойгу ответил, что не любит, когда ему угрожают. Остин тогда сказал Шойгу: министр, я лидер самой мощной армии в мировой истории, я не угрожаю», — утверждает Вудворд.

Он также заявил, что «давление со стороны многих стран помогло удержать Россию от применения ядерного оружия».

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что мировое сообщество не должно допустить скатывания мира в ядерный хаос.

Ранее в Госдуме напомнили Западу, что ядерное оружие РФ – «не экспонат в музее».

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