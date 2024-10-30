На Украине рассказали об угрозе страшнее военного конфликта с Россией

Политика языкового преследования на государственном уровне приносит Украине больше вреда, чем военный конфликт с Россией. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала.

«В результате языковых, религиозных и других разборок будут отторгнуты миллионы, возможно, десятки миллионов людей», — пояснил он.

Политолог считает, что украинские власти специально так дробят общество, «будто зеркало, брошенное с высоты, по осколкам которого топчутся ногами».

В октябре сообщалось, что управление верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных наций (УВКПЧ ООН) разбирает украинский законопроект о полном запрете русского языка в школах на Украине.

В мае 2019 года на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный тогдашним президентом Петром Порошенко. Нарушение этого закона влечет штраф. Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование, СМИ и сайты.

Ранее на Украине полицейские прервали концерт уличного артиста, певшего на русском языке.