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На Украине полицейские прервали концерт уличного артиста, певшего на русском языке

Жители Одессы вызвали полицию из-за уличного музыканта за песни на русском языке

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Национальная полиция в Полтавской области

В Одессе местные жители возмутились тем, что уличный музыкант исполняет песни на русском языке, и вызвали полицию, которая прервала концерт. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Инцидент произошел на улице Дерибасовской. Прибывшие на «место преступления» полицейские провели с пожилым нарушителем профилактическую беседу. О его задержании не сообщается.

В июле на Украине сотрудники полиции привлекли 16-летнюю блогершу к административной ответственности за то, что она танцевала под российский трек у мемориала героям небесной сотни в Киеве, а потом выложила видео в своих соцсетях. Правоохранители разыскали нарушительницу и составили в отношении нее протокол по факту мелкого хулиганства, а также провели профилактическую беседу с ее матерью.

В ноябре 2023 года сотрудники украинских правоохранительных органов задержали жителя города Львов, слушавшего в своей квартире песни российской музыкальной группы «Ласковый май».

Ранее в Киеве пассажирки возмутились нежеланию таксиста переходить на украинский язык.

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