Пушков счел Зурабишвили невменяемой после слов о вмешательстве России в выборы

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о вмешательстве России в выборы, которое очень трудно продемонстрировать и доказать. В своем Telegram-канале он написал, что Зурабишвили «впадает в невменяемость».

Так, она заявляла, что не имеет значения, что Грузия не может предоставить доказательства вмешательства РФ в выборы, поскольку США также не смогли этого сделать. По ее словам, главное не то, что возможно доказать, а то, что население страны «знает, видит и чувствует».

«Зурабишвили впадает в невменяемость. <…> Потрясающе. Всем предлагаю отныне давать оценки мировым событиям, исходя из чувств и ощущений Зурабишвили. По этой логике, доказательства вообще излишни. Предел прозападного маразма», — написал Пушков.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее Орбан заявил, что правительство Грузии не позволило стране стать «второй Украиной».