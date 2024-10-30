Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай предрек Тайваню судьбу «брошенного ребенка» при победе Трампа

Госсовет КНР: Тайвань может оказаться «брошенным ребенком» при победе Трампа

close
Ann Wang/Reuters

Тайвань в любой момент могут превратиться из пешки США в «брошенного ребенка», поскольку Вашингтон исходит из принципа «Америка прежде всего». Так представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь прокомментировала высказывания Дональда Трампа о том, что острову придется платить за защиту, пишет Reuters.

«Независимо от того, пытаются ли Соединенные Штаты защитить Тайвань или навредить ему, я считаю, что большинство наших тайваньских соотечественников уже вынесли рациональное суждение и очень четко знают, что Соединенные Штаты всегда стремятся к тому, чтобы Америка была на первом месте», — заявила Чжу Фэнлянь.

По ее словам, жители острова знают, что «Тайвань в любой момент может превратиться из пешки в брошенного ребенка».

16 октября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении Тайваня. По словам Чэнь Биньхуа, «неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает», поскольку если остров осмелится «пойти на риск» даже при поддержке «внешних сил», то «это приведет к его собственному уничтожению».

Ранее стало известно об одной просьбе Си Цзиньпина к Байдену по поводу Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами