Китай предрек Тайваню судьбу «брошенного ребенка» при победе Трампа

Тайвань в любой момент могут превратиться из пешки США в «брошенного ребенка», поскольку Вашингтон исходит из принципа «Америка прежде всего». Так представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь прокомментировала высказывания Дональда Трампа о том, что острову придется платить за защиту, пишет Reuters.

«Независимо от того, пытаются ли Соединенные Штаты защитить Тайвань или навредить ему, я считаю, что большинство наших тайваньских соотечественников уже вынесли рациональное суждение и очень четко знают, что Соединенные Штаты всегда стремятся к тому, чтобы Америка была на первом месте», — заявила Чжу Фэнлянь.

По ее словам, жители острова знают, что «Тайвань в любой момент может превратиться из пешки в брошенного ребенка».

16 октября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении Тайваня. По словам Чэнь Биньхуа, «неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает», поскольку если остров осмелится «пойти на риск» даже при поддержке «внешних сил», то «это приведет к его собственному уничтожению».

Ранее стало известно об одной просьбе Си Цзиньпина к Байдену по поводу Тайваня.