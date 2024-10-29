Стало известно об одной просьбе Си Цзиньпина к Байдену по поводу Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом в ноябре 2023 года просил его изменить формулировки, связанные с заявлениями по Тайваню, однако Вашингтон отказался. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Китай настаивает, чтобы Соединенные Штаты выступали против независимости острова, а не поддерживали его независимость, как на данный момент. Как пишет Reuters, после общения лидеров стран советники Си Цзиньпина повторяли свою просьбу, однако Вашингтон отказался менять формулировки.

МИД Китая в ответ на запрос Reuters переадресовал его США, поскольку позиция Пекина по тайваньскому вопросу «ясна и последовательна».

«Лидерам в Пекине, без сомнения, очень хотелось бы, чтобы Джо Байден говорил о Тайване совсем не то, что он говорит», — заявил агентству анонимный американский чиновник, подчеркнув, что Байден будет придерживаться стандартной формулировки о по поводу Тайваня.

16 октября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении Тайваня. По словам Чэнь Биньхуа, «неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает», поскольку если остров осмелится «пойти на риск» даже при поддержке «внешних сил», то «это приведет к его собственному уничтожению».

Ранее Китай пообещал США принять «контрмеры» после продажи оружия Тайваню на $2 млрд.