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Харрис заверила, что ее президентство будет «другим»

Харрис заявила, что ее президентство будет отличаться от президентства Байдена

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Alex Brandon/AP

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что если она одержит победу на предстоящих выборах, то ее президентство будет отличаться от президентства Джо Байдена. Соответствующее заявление она сделала в ходе своего выступления в Вашингтоне, сообщает «Интерфакс».

Политик призналась, что для нее было честью занимать пост вице-президента. Вместе с тем она пообещала, что привнесет в Овальный кабинет «свой собственный опыт и идеи».

«Мое президентство будет другим, потому что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, другие», — сказала Харрис.

Она также отметила, что четыре года назад главным приоритетом действующей администрации Соединенных Штатов было «положить конец пандемии и спасти экономику». Сейчас самой важной задачей властей страны является снижение затрат, которые увеличивались еще до пандемии и которые «все еще слишком высоки», подчеркнула вице-президент.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что действующий президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Ее соперником стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Ранее в России оценили шансы Трампа и Харрис на победу на выборах.

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