Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что победа Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах США приведет к затягиванию конфликта на Украине и потенциальному разрушению страны. Об этом пишет издание Standard.

«Если победит старый ветер, что сейчас тоже возможно, может победить госпожа вице-президент Харрис, то я опасаюсь, что война может быть затяжной и может привести к полному разрушению Украины как таковой», — заявил Фицо.

По его словам, украинцы не заслуживают такого развития событий. Премьер Словакии считает, что они должны сказать, что с них хватит. Однако кого-то в верхушке это устраивает, указал он.

20 октября Фицо назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереалистичным и неосуществимым. По его словам, данный «план» построен на том, что Запад должен поставить на Украину ракеты средней и большой дальности для атаки на Россию. Премьер Словакии считает, что противоречивость «плана победы» Зеленского не позволила Европейскому совету занять определенную позицию по представленному Киевом документу.

Ранее Трамп рассказал, как США «рискнут жизнями миллионов» в случае победы Харрис.