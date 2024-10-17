В России оценили шансы Трампа и Харрис на победу на выборах

Вице-президент США, кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис теряет свои позиции в предвыборной гонке, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что американцы в большей степени склоняются к бывшему руководителю Белого дома, номинанту республиканцев Дональду Трампу.

«На платформе Роlymarket, где делаются ставки на кандидатов, Трамп опережает Харрис уже на 34%. Харрис рушится», — написал Пушков.

Он добавил, что если рейтинг вице-президента США будет и дальше падать, то Демократическая партия не сумеет выровнять ситуацию в ее пользу. Пушков подчеркнул, что при продолжении снижения поддержки Харрис даже «массированная фальсификация» со стороны Демпартии не поможет ей выиграть.

Ранее Трамп предложил применить армию внутри США в день выборов.