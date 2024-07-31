Медведев заявил, что бюджет должен быть ориентирован на победу в СВО

Федеральный бюджет на ближайшие три года должен быть направлен на достижение национальных целей и работать на победу РФ в специальной военной операции (СВО). Об этом председатель партии «Единая Россия» и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с фракцией партии в Государственной думе, сообщает ТАСС.

По его словам, в предстоящую осеннюю сессию единороссам предстоит проделать напряженную работу. В частности, речь идет о подготовке и принятии федерального бюджета на ближайшие три года.

«Он должен быть ориентирован на достижение национальных целей, которые обозначил президент. Это позволит также исполнять социальные обязательства государства и, конечно, это будет работать на победу в специальной военной операции», — сказал Медведев.

В июле президент России Владимир Путин одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2024 год.

Согласно поправкам, дефицит федерального бюджета на текущий год увеличивается до 2,12 трлн рублей (1,1% ВВП) вместо утвержденных до этого 1,595 трлн рублей (0,9% ВВП).

Ранее сообщалось, что доля засекреченных расходов бюджета РФ стала рекордной с 2005 года.