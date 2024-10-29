Трамп дышит в спину Харрис в общенациональном опросе

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп сократил до минимума отрыв от своей соперницы Камалы Харрис в общенациональном рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

Согласно исследованию, общенациональный рейтинг Камалы Харрис составляет 44%, тогда как Дональда Трампа – 43%.

Большинство американцев считают Трампа более компетентным, чем Харрис, в вопросах экономики – 47% против 37%, а также в вопросах миграционной политики – 48% против 33%.

Однако Харрис считают более компетентной в вопросе решения «политического экстремизма». 40% считают, что она справится с этим вопросом лучше Трампа, противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных граждан.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее американцы сочли, что Трамп не примет возможное поражение на выборах.