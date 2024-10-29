Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп дышит в спину Харрис в общенациональном опросе

Reuters: Трамп сократил до минимума отрыв от Харрис в общенациональном опросе

close
Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп сократил до минимума отрыв от своей соперницы Камалы Харрис в общенациональном рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

Согласно исследованию, общенациональный рейтинг Камалы Харрис составляет 44%, тогда как Дональда Трампа – 43%.

Большинство американцев считают Трампа более компетентным, чем Харрис, в вопросах экономики – 47% против 37%, а также в вопросах миграционной политики – 48% против 33%.

Однако Харрис считают более компетентной в вопросе решения «политического экстремизма». 40% считают, что она справится с этим вопросом лучше Трампа, противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных граждан.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее американцы сочли, что Трамп не примет возможное поражение на выборах.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами