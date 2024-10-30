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Кеннеди-младший обвинил Верховный суд США в попытке подрыва выборов

Кеннеди-младший обвинил Верховный суд США в попытке помешать Трампу на выборах

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Brian Snyder/Reuters

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил в соцсети X, что отказ Верховного суда исключить его фамилию из бюллетеней в штатах Висконсин и Мичиган призван отнять часть голосов у кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.

По мнению Кеннеди-младшего, такое решение суда является политическим ходом в надежде на то, что люди, которые в ином случае проголосовали бы за Трампа, потратят свой голос в его пользу.

«Не позвольте подорвать эти выборы. Не дайте себя обмануть. Если вы живете в Мичигане или Висконсине, пожалуйста, проголосуйте за Дональда Трампа, не голосуйте за меня», — написал политик.

29 октября результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos показали, что Трамп сократил до минимума отрыв от своей соперницы Камалы Харрис в общенациональном рейтинге. Согласно исследованию, общенациональный рейтинг Харрис составляет 44%, а Трампа — 43%.

Согласно результатам анализа финансовой отчетности избирательных кампаний Трампа и Харрис, проведенного изданием Financial Times, наиболее богатые люди Соединенных Штатов предпочитают отдавать свои средства на предвыборную кампанию кандидата от республиканцев.

Ранее Трамп своим «маленьким секретом» вызвал панику у демократов США.

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