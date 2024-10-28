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Стало известно, кому в предвыборной гонке США отдают предпочтение миллиардеры

FT: миллиардеры в США пожертвовали Трампу намного больше, чем Харрис

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Brian Snyder/Reuters

Наиболее богатые люди Соединенных Штатов предпочитают отдавать свои средства на предвыборную кампанию кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом свидетельствует анализ финансовой отчетности избирательных кампаний Трампа и его оппонента на выборах Камалы Харрис, проведенный Financial Times.

«Трамп особенно зависит от американской элиты: около трети средств, собранных его кампанией… поступают от миллиардеров, по сравнению с примерно 6 процентами средств, собранных группами, связанными с Харрис», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает FT, «небольшое количество» крупных спонсоров оказывают огромное влияние на сбор средств на президентских выборах 2024 года.

По меньшей мере 144 человека из списка около 800 американских миллиардеров, составленного Forbes, «используют свое богатство», чтобы повлиять на исход выборов 2024 года, пишет газета.

До этого в США предупредили Харрис, что обвинения в адрес ее оппонента Трампа в том, что он якобы «фашист», не столь убедительны.

Ранее в США запретили оставлять отзывы о McDonald's, где Трамп жарил картошку.

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