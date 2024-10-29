Трамп своим «маленьким секретом» вызвал панику у демократов США

У республиканцев есть «маленький секрет», связанный с палатой представителей и ее спикером Майком Джонсоном. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от республиканской партии Дональд Трамп на митинге в Мэдисон-сквер-гарден, его слова приводит американская газета The New York Times.

«Я думаю, что с нашим маленьким секретом мы действительно хорошо справимся с палатой представителей, верно?» — обратился Трамп со сцены к спикеру палаты представителей Майку Джонсону.

По словам Трампа, «маленький секрет» имеет «большое влияние». «У нас с ним (с Джонсоном. — Прим. ред.) есть маленький секрет — мы расскажем вам, в чем он заключается, когда гонка закончится».

Как пишет NYT, Трамп не раскрыл, в чем заключается его «секрет», что вызвало бурную реакцию представителей демократической партии США, которая стала беспокоиться о «фальсификации выборов».

Джонсон, дав комментарий изданию, подтвердил, что на самом деле существует «маленький секрет» и что он планирует сохранить его таковым, пишет газета.

До этого Трамп назвал фашисткой вице-президента и кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис, которая так же высказывалась о политике.

Ранее Трамп назвал Байдена «тупым дураком».