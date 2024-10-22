В Германии заявили, что Россия войдет в тройку крупнейших экономик мира

Россия в будущем войдет в тройку наиболее развитых экономик мира. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Тремя крупнейшими экономиками в мире будут Китай, Индия и Россия», — подчеркнул он.

При этом кандидатами на четвертое место в авторском рейтинге Доткома могут оказаться Германия и США.

До этого Дотком, заявил, что Соединенные Штаты, НАТО и Украина уже потерпели поражение в конфликте против России. Он выразил уверенность, что политики Запада, заварившие «эту кашу», поплатятся за свои действия на следующих выборах.

18 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия переросла стадию развивающейся экономики и вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики.