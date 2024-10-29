Стало известно о хамском поведении журналистов на брифинге Орбана в Грузии

Представители грузинских оппозиционных СМИ и западные журналисты громко перебивали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время брифинга в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что журналисты оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари Арзи» и агентства Bloomberg пытались задавать вопросы без микрофона, перебивая друг друга и премьера Венгрии. Как пишет РИА Новости, представители прессы указывали Виктору Орбану на критику в его адрес со стороны ЕС на фоне визита в Грузию.

28 октября по прибытии в Тбилиси Орбан заявлял, что Грузия не нуждается в бесполезных поучениях от Евросоюза.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее Орбан заявил, что правительство Грузии не позволило стране стать «второй Украиной».