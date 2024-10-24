Списанный из-за насморка космонавт Бабкин написал письмо Путину

Кандидат в космонавты Андрей Бабкин, не полетевший на орбиту из-за фильма «Вызов» и уволенный с летной должности в сентябре 2024 года из-за насморка, написал письмо президенту с просьбой привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья. В Центре подготовки космонавтов в ответ отчитались, что провели расширенный консилиум, на котором подтвердили негодность Бабкина. Что не так с участниками и результатами этого совещания — в материале «Газеты.Ru».

Космонавт Андрей Бабкин, забракованный Главной медицинской комиссией (ГМК) «Роскосмоса» в ноябре 2023 года, написал письмо президенту России Владимиру Путину, узнала «Газета.Ru». В обращении он попросил привлечь независимых экспертов к оценке состояния его здоровья.

Кто такой Андрей Бабкин и за что его отстранили? Андрея Бабкина можно назвать самым невезучим членом отряда космонавтов, который всю жизнь готовился к полету в космос, но его очередь постоянно переносили. Последний перенос был связан с тем, что на орбиту полетела актриса Юлия Пересильд. Подробно об этом можно почитать в статье «Газеты.Ru» «Пересильд вместо Бабкина: фильм «Вызов» поставил крест на карьере космонавта». После этого Бабкина вывели из возможных кандидатов на полет.



Формальной причиной списания космонавта стал риносинусит — по сути, запущенный насморк. Бабкин даже сделал операцию, чтобы точно соответствовать полетным требованиям, и после этого был допущен к специализированным тренировкам, однако позже Главная медицинская комиссия (ГМК) признала его негодным. Тогда Бабкин обратился к ведущим лор-врачам главных медицинских учреждений России, которые выдали заключения о его годности к космическим полетам, но это не изменило позиции ГМК.

Получив письмо, Управление президента потребовало от Центра подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» предоставить материалы, «необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения Бабкина» (редакция ознакомилась с документом).

В нем сказано, что 12.07.2024 года под руководством начальника ФМБА России с приглашением членов лор-секции ГМК, лор-врачей медицинских организаций, в которых космонавт получал консультации и лечение, а также врача, оперировавшего Бабкина в 2022 году, и начальника лор-отделения ФГБУ НМИЦО ФМБА России, в котором Бабкин проходил обследование в октябре 2023 года, состоялся расширенный консилиум с целью определения состояния его здоровья и годности к специальным тренировкам. В результате не найдено оснований для пересмотра ранее принятого Главной медицинской комиссией заключения.

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Говоря простыми словами, это означает: мы собрали большую комиссию из врачей, в том числе независимых, и все вместе решили, что Андрей Бабкин к полетам не годен .

А судьи кто?

В документе говорится, что к работе так называемого расширенного консилиума был привлечен хирург, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Пискунов. Он оперировал Бабкина в 2022 году для лечения риносинусита и в своем заключении после операции написал: «ограничений по нагрузкам, связанным с повышенным или пониженным давлением, нет».

Пискунов сообщил «Газете.Ru», что он не присутствовал на консилиуме 12 июля 2024 года.

Это подтверждает протокол совещания расширенного консилиума (также имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). Из него следует, что к обсуждению привлекли семь человек.

Пятеро из них (А.П. Гришин, Б.С. Зайченко, Е.Э. Сигалева, Л.Г. Ефимова и С.П. Рыженков) напрямую связаны с «Роскосмосом». Все они или работают в Центре подготовки космонавтов, или являются членами Главной медицинской комиссии.

Причем трое (Зайченко Б.С., Сигалева Е.Э. и Ефимова Л.Г.) в составе Главной медицинской комиссии из четырех человек в ноябре 2023 года и принимали решение об отстранении Бабкина. Четвертым в их компании был Мацнев Э.И., по всей вероятности, отец Сигалевой. (из утечек следует, что Сигалева и Мацнев прописаны по одному адресу)

Шестой участник консилиума — начальник управления ФМБА России Ольга Эйхлер не является отоларингологом, поэтому она вряд ли влияла на итоговое решение по космонавту.

Наконец, последний и седьмой участник, вызванный для доклада, — заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА России Владимир Авербух. Он отказался прокомментировать «Газете.Ru» свое выступление на расширенном консилиуме, сославшись на врачебную тайну . Однако в октябре 2023 года в эпикризе Бабкина врач написал:

«По результатам проведенного обследования, основанного на амнестических данных пациента, отмечено полное отсутствие признаков полисинусита. Лечение пациенту не требуется. Трудоспособность не утрачена» (ниже мы приводим весь документ).

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Кого не позвали

После увольнения из летного отряда Бабкин обращался к независимым лор-врачам из ФМБА, МОНИКИ, Сеченовского университета, ПрофЛорЦентра и т.д. В каждой из выданных ему справок была подтверждена его годность к полетам.

«Газета.Ru» обзвонила врачей, которые дали свои независимые заключения по поводу здоровья Бабкина.

Никого из них не приглашали на расширенный консилиум.

Например, заведующего кафедрой отоларингологии РМАНПО (Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования), профессора, доктора медицинских наук Сергея Косякова — он подписывал послеоперационное заключение врача Пискунова о готовности Бабкина к нагрузкам, связанным с давлением.

Давший свое заключение о состоянии здоровья Бабкина директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Валерий Свистушкин сказал «Газете.Ru», что его также не позвали на консилиум. В его медицинском заключении сказано: «В настоящее время данных за двусторонний полипозный риносинусит не выявлено. Пациент трудоспособен, противопоказаний к профессиональной деятельности нет».

Отсутствие приглашения на консилиум подтвердили еще два врача, обследовавших Бабкина, из Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).

Это главный научный сотрудник отдела головы и шеи, руководитель отделения оториноларингологии, заведующий кафедрой оториноларингологии МОНИКИ, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Виктор Егоров и заведующий оториноларингологическим отделением Джаваншир Мустафаев.

В заключении этих врачей написано: «Данных о нарушении пневматизации околоносовых пазух не получено, все соустья проходимы. Ограничений по нагрузкам, связанным с повышенным или пониженным атмосферным давлением, нет».

Рентгенолог из Центра авиационной медицины, консультировавший Бабкина по томограммам пазух носа, Константин Соколов также не получил приглашение.

Как и Ольга Карнеева, заместитель директора НМИЦО ФМБА России по учебной и научной работе и профессор кафедры оториноларингологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В ее заключении написано: «В настоящее время данных за двусторонний полипозный риносинусит не выявлено. Пациент трудоспособен. Противопоказаний к профессиональной деятельности нет».

Заключения этих врачей были опубликованы ранее в статье «Пересильд вместо Бабкина: фильм «Вызов» поставил крест на карьере космонавта».

Таких не берут в космонавты?

После увольнения с летной должности в сентябре 2024 года Бабкин стал заместителем командира отряда космонавтов по научной работе. Он отказался комментировать «Газете.Ru» прошедший консилиум .

Как пояснил «Газете.Ru» эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец, ЦПК имени Гагарина до сих пор остается закрытой и иерархичной структурой, какой была в советские времена.

«Мы понимаем, что та же Главная медицинская комиссия не является независимым органом, она подчиняется начальнику ЦПК, курируется определенным департаментом «Роскосмоса» и состоит из обычных людей, которые тоже подвержены перепадам настроения, симпатиям и антипатиям, давлению авторитетов. Возможности апелляции или привлечения внешних специалистов в подобных закрытых корпоративных коллективах — редкое явление. Медкомиссии проще списать человека, подогнав решение под подходящий диагноз из таблицы расписания болезней, и набрать нового кандидата, чем разрабатывать свои или использовать имеющиеся у внешних врачей методы лечения/купирования», — сказал Струговец.

Согласуется ли это с вектором развития пилотируемой космонавтики, которая нацелена на то, чтобы любой человек мог путешествовать по межпланетным пространствам? Струговец считает, что нет.

«Для чего вообще нужна пилотируемая космонавтика? Для того, чтобы научиться жить в космосе. Жить со всеми особенностями организмов отдельных людей. Иной вариант — продолжать допускать в космос только «избранных». Но тогда о каком освоении и исследовании человеком Солнечной системы может идти речь?» – задается вопросом эксперт.