Глава МИД Польши заявил, что пока не видит повода для высылки посла России

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что пока не видит повода для высылки из страны посла России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что из Польши будет выслан посол России, Сикорский заявил: «Всегда есть, но я не вижу поводов к этому в данный момент».

Перед этим, 24 октября, в МИД Польши заявили, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть страну.

Накануне Польша грозилась выслать российского посла Сергея Андреева и заявила о закрытии генконсульства в Познани. Польский МИД считает, что на территории страны и по всей Европе злоумышленники готовили диверсии по заданию российских спецслужб. Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала дать «болезненный ответ». Экс-президент страны Александр Квасьневский заявил, что Польша заинтересована в сохранении своих консульств в РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что здание генконсульства РФ в Познани вернут в собственность Госказначейства Польши.