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Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике

Путин заявил, что экономика России меняется структурно

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что экономика в РФ меняется структурно. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Он также заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат.

«В этом ключ к повышению эффективности самих производств», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что рост зарплат в стране опережает уровень инфляции.

Путин подчеркнул, что разброса в зарплатах врачей и медицинских сестер между регионами быть не должно. Он добавил, что разброса в зарплатах не должно быть не только у медиков, но также и у педагогов и других специалистов.

28 октября Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции и дефицит кадров создают проблемы и дисбалансы для экономики России. По его мнению, решить многие проблемы, в том числе растущую инфляцию, поможет некоторое изменение экономической политики.

Ранее Путин потребовал закрепить положительные тенденции в экономике РФ.

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