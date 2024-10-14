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Минтруд оценил ситуацию на рынке труда в России

Котяков: ситуация на рынке труда РФ остается стабильной

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госдумы заявил, что ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне — 2,4%. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация на рынке труда сегодня является стабильной. Мы видим, что безработица держится на рекордно низких уровнях, это 2,4%», — заявил он.

При этом, по словам Котякова, в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий.

Зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин ранее заявил, что многие компании в России на фоне рекордно низкой «за современную историю» безработицы жалуются на нехватку сотрудников. Заботкин отметил, что нынешняя ситуация не похожа на ту, которая наблюдалась в пандемию, когда был спад и провал спроса на рабочую силу.

В конце сентября России предсказали резкое сокращение числа трудоспособных граждан.

Ранее в Госдуме отреагировали на желание россиян отдыхать три дня в неделю.

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