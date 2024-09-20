Безработица в Центральной России опустилась ниже 2%

Уровень безработицы в Центральной России по итогам июля опустился до 1,8%, что является историческим минимумом. Более того, это наименьший показатель среди всех федеральных округов РФ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Безработица в центральной части страны постепенно снижалась с начала года. По итогам января она составила 2,2%, в мае — 1,9%.

Для сравнения: средний показатель по России в июле был 2,5%. Самый высокий уровень безработицы фиксировался на юге РФ (4,7%), а также в Сибири (2,9%).

По итогам прошлого года число занятых россиян составило порядка 73,6 млн человек. Ожидается, что пик числа трудоспособных граждан РФ придется на 2030 год. После этого эксперты прогнозируют постепенное сокращение работоспособного населения.

Ранее в России предсказали резкое замедление роста зарплат со следующего года.