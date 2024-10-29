Харрис едва не поранилась при посещении завода в США

Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Камала Харрис едва не дотронулась до острого куска кремния на заводе полупроводников Hemlock Semiconductors в штате Мичиган. Об этом сообщает издание New York Post.

«Вице-президенту Камале Харрис было сказано держать руки при себе во время экскурсии по заводу по производству полупроводников в Мичигане», — пишет издание.

Инцидент произошел, когда Харрис захотела дотронуться до очень острого кристалла кремния — рабочему завода пришлось одернуть вице-президента Соединенных Штатов, сказав, что она таким образом может получить серьезную травму.

Случай не остался без внимания в штабе кандидата на выборах США от Республиканской партии Дональда Трампа, где Харрис высмеяли.

До этого Дональд Трамп назвал Камалу Харрис фашисткой, которая так же высказывалась о политике.

Ранее Трамп назвал Байдена «тупым дураком».