Западные страны рано или поздно поймут абсурдность и бесперспективность попыток нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье, опубликованной в газете Perfil.

По его словам, США и их союзники, пребывающие в милитаристском угаре, продолжают пытаться нанести РФ «стратегическое поражение».

«Это бесперспективная цель, сизифов труд. Абсурдность решения такой задачи когда-то будет осознана и воспринята на Западе», — написал дипломат.

На данном этапе у России нет иного выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию (СВО) до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, отметил Феоктистов.

Феоктистов также обратил внимание на слова верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, который недавно сказал, что конфликт на Украине завершился бы за две недели, если бы не поддержка Запада. По мнению посла, это высказывание подтверждает, что «главными инициаторами и выгодополучателями нынешнего кризиса являются США и их союзники». Он добавил, что помощь, предоставляемая западными странами Киеву, достигла огромных масштабов: Кильский институт мировой экономики оценил ее общую сумму в $200 млрд.

Тем не менее все усилия Запада не способны остановить продвижение российских войск в зоне СВО, из-за чего Вооруженные силы Украины все чаще используют террористические методы, атакуя приграничные регионы России, добавил Феоктистов.

Ранее Феоктистов сравнил НАТО с бабушкой со скверным характером.