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Посол РФ сравнил НАТО со старушкой с диктаторскими замашками

Посол Феоктистов сравнил НАТО с бабушкой со скверным характером

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Игнасио Коло/РИА Новости

НАТО становится похож на бабушку со скверным характером, которая не слышит чужого мнения и страдает провалами в памяти. Об этом посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил газете Perfil.

Интервью было приурочено к 75-летию Североатлантического альянса.

По словам дипломата, вся история НАТО представляет собой череду вооруженных интервенций. Действуя в духе «порядка, основанного на правилах», блок нарушает основополагающие принципы международного права, несет страдания, хаос и раздор.

Феоктистов напомнил, что долгие годы Россия пыталась выстроить равноправное партнерство с альянсом, но принятое в апреле 2014 года решение НАТО о прекращении политического диалога перечеркнуло все наработки.

Посол подчеркнул, что блок преследует задачи гораздо более широкие, чем «коллективная оборона». Он ставит своей целью удержать глобальное доминирование западных стран во главе с США вопреки возникающей в мире многополярности.

Он отметил, что НАТО стало похоже на бабушку со скверным характером, диктаторскими замашками и безграничным самомнением.

»<…> подслеповата <…>, глуховата <…> и страдает провалами в памяти», — резюмировал дипломат.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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