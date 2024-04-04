Посол РФ сравнил НАТО со старушкой с диктаторскими замашками

НАТО становится похож на бабушку со скверным характером, которая не слышит чужого мнения и страдает провалами в памяти. Об этом посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил газете Perfil.
Интервью было приурочено к 75-летию Североатлантического альянса.
По словам дипломата, вся история НАТО представляет собой череду вооруженных интервенций. Действуя в духе «порядка, основанного на правилах», блок нарушает основополагающие принципы международного права, несет страдания, хаос и раздор.
Феоктистов напомнил, что долгие годы Россия пыталась выстроить равноправное партнерство с альянсом, но принятое в апреле 2014 года решение НАТО о прекращении политического диалога перечеркнуло все наработки.
Посол подчеркнул, что блок преследует задачи гораздо более широкие, чем «коллективная оборона». Он ставит своей целью удержать глобальное доминирование западных стран во главе с США вопреки возникающей в мире многополярности.
Он отметил, что НАТО стало похоже на бабушку со скверным характером, диктаторскими замашками и безграничным самомнением.
»<…> подслеповата <…>, глуховата <…> и страдает провалами в памяти», — резюмировал дипломат.
Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.