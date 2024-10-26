Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что приблизить окончание спецоперации на Украине может капитуляция Владимира Зеленского и его отставка. Его слова приводит «Лента.ру».

По мнению сенатора, только эти два фактора и «больше ничего» способны привести к скорейшему завершению СВО. Джабаров отметил, что предстоящие выборы в Соединенных Штатах никак не способны повлиять на окончание конфликта.

23 октября заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ряд важных для России событий может произойти в зоне СВО в ноябре.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому следует немедленно покинуть свой пост, пока он не спровоцировал гражданскую войну на Украине. По его словам, «заключительный диагноз» для Владимира Зеленского — «немедленная отставка». В противном случае, считает Соскин, на Украине начнется гражданская война, а линия фронта рухнет.

Ранее Зеленский отказался звать Россию на саммит мира до реализации его «плана победы».