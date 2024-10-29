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В Финляндии вынесли два секретных решения суда по российским активам

Суд Хельсинки вынес два решения об аресте российских активов и засекретил их

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Global Look Press

Суд Хельсинки вынес два решения об аресте российских активов, размещенных в Финляндии, и засекретил их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Дело H 706/2024/6308 касается заявления о приведении в исполнение арбитражного решения, а дело T 706/2024/6305 — защитной меры (об аресте имущества на время рассмотрения). В соответствии со статьей 8(3) Закона об открытости судопроизводства в судах общей юрисдикции процессуальные документы по этим делам по-прежнему являются конфиденциальными», — заявили в суде.

Как добавили в суде, окружной суд Хельсинки вынес временный судебный запрет.

До этого иностранцы стали массово отзывать заявки на продажу бизнеса в России.

Такое поведение вызвано повышением минимального обязательного дисконта при продаже активов в РФ иностранцами с 50% до 60% от рыночной стоимости активов. Также вырос размер добровольного взноса в бюджет по итогам сделки — с 15% до 35%.

Ранее в Госдуме рассказали, когда покинувшие Россию компании вернутся в страну.

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