Иностранцы стали массово отзывать заявки на продажу бизнеса в России

Иностранцы начали отзывать заявки на продажу своего российского бизнеса из-за ужесточения правил. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

Западные компании массово отказываются от сделок, договоренность о которых была достигнута с покупателями, но которые пока не были рассмотрены и одобрены российскими регуляторами.

Такое поведение вызвано повышением минимального обязательного дисконта при продаже активов в РФ иностранцами с 50% до 60% от рыночной стоимости активов. Также вырос размер добровольного взноса в бюджет по итогам сделки — с 15% до 35%. Таким образом, теперь при продаже бизнеса в России западные компании в лучшем случае смогут получить лишь 5% его рыночной стоимости.

На прошлой неделе сообщалось, что «Ашан» может продать свои российские активы ретейлерам в РФ.

Ранее в Госдуме рассказали, когда покинувшие Россию компании вернутся в страну.