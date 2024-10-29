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Иностранцы стали массово отзывать заявки на продажу бизнеса в России

Forbes: продажа западного бизнеса в России зависла из-за ужесточения правил

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Иностранцы начали отзывать заявки на продажу своего российского бизнеса из-за ужесточения правил. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

Западные компании массово отказываются от сделок, договоренность о которых была достигнута с покупателями, но которые пока не были рассмотрены и одобрены российскими регуляторами.

Такое поведение вызвано повышением минимального обязательного дисконта при продаже активов в РФ иностранцами с 50% до 60% от рыночной стоимости активов. Также вырос размер добровольного взноса в бюджет по итогам сделки — с 15% до 35%. Таким образом, теперь при продаже бизнеса в России западные компании в лучшем случае смогут получить лишь 5% его рыночной стоимости.

На прошлой неделе сообщалось, что «Ашан» может продать свои российские активы ретейлерам в РФ.

Ранее в Госдуме рассказали, когда покинувшие Россию компании вернутся в страну.

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