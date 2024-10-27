Китай пообещал США принять «контрмеры» после продажи оружия Тайваню на $2 млрд

Министерство иностранных дел Китая в ответ на продажу США оружия Тайваню на сумму $2 млрд пообещало, что Пекин примет «контрмеры» для защиты территориальной целостности и суверенитета. Об этом сообщает Reuters.

Внешнеполитическое ведомство КНР осудило и выступило против продажи оружия острову, также сделав «серьезное представление» Соединенным Штатам. Пекин призвал Вашингтон прекратить опасные действия, подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе.

«Китай примет решительные контрмеры и примет все необходимые меры для надежной защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности», — заявили в министерстве, не вдаваясь в подробности.

16 октября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении Тайваня. По словам Чэнь Биньхуа, «неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает», поскольку если остров осмелится «пойти на риск» даже при поддержке «внешних сил», то «это приведет к его собственному уничтожению».

Ранее Китай выразил недовольство США из-за санкций, связанных с Россией.