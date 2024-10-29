«Самый точный экономист в мире» рассказал об исходе выборов в США

«Самый точный экономист в мире» Кристоф Барро назвал три вероятных исхода выборов в США, по его мнению, наибольшие шансы победить есть у кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом пишет издание Business Insider.

При реализации первого сценария, отметил он, победит кандидат от демократов Камала Харрис благодаря расколу в конгрессе США. На экономическом фронте в таком случае, скорее всего, мало что изменится для Соединенных Штатов.

Во втором сценарии, отметил экономист, победит бывший президент Дональд Трамп, но также «при разделенном конгрессе». Это ограничит его возможности снижать налоги для корпораций и домохозяйств.

«Третий сценарий — победа Трампа при поддержке республиканцев, что, по мнению Барро, является наиболее вероятным исходом», — пишет издание.

В рамках этого сценария Барро ожидает, что республиканцы будут иметь большинство в сенате США.

По словам Барро, у Трампа появится возможность реализовывать свои предвыборные обещания, что может заставить его больше сосредоточиться на внутренней, а не на внешней политике. По его словам, в краткосрочной перспективе это окажет положительное влияние на экономический рост в США, увеличив ВВП в 2025 году на 2,1–2,3%.

Business Insider отмечает, что Барро является «самым точным экономистом в мире». Его прогнозы, пишет издание, учитывают результаты выборов, контроль Конгресса и экономические последствия. Методология Барро использует экономические данные, ретроспективные тесты и опросы на рынках для получения точных прогнозов.

До этого Трамп заявлял, что у республиканцев есть «маленький секрет», связанный с палатой представителей и ее спикером Майком Джонсоном.

Ранее Трамп назвал Байдена «тупым дураком».