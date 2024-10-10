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В Госдуме раскрыли, кто должен быть главным посредником по Украине

Депутат Журова назвала Китай вероятным посредником на переговорах с Украиной

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала Китай вероятным посредником на переговорах между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Ее слова приводит «Лента.Ru».

По ее словам, для России приоритетной страной в качестве посредника является КНР, потому что иначе каждый будет пытаться получить политические дивиденды от своих услуг, в то время как Пекин будет действовать из соображений дружбы.

В то же время Журова не исключила, что в качестве посредника может выступить одна из стран БРИКС.

«Может быть, даже это провести на площадке БРИКС каким-то образом. Потому что там именно дружественные к нам страны, которые никогда не отказывались от России. <…> Тут должна быть именно та страна, которая хочет помочь, хочет стать нейтральной площадкой, а не заработать на этом политические дивиденды», — указала Журова.

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада.

Отмечается, что на такой шаг Киев готов пойти в обмен на «некоторые обязательства Запада». Речь идет о гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, что американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам, отмечала газета.

Ранее положение Украины оценили фразой «Зеленскому кранты».

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