Стало известно, когда Украину могут склонить к переговорам с Россией

Украину могут склонить к началу переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса уже в конце 2024 года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

«Изменение обстановки в пользу России на восточном фронте увеличивает вероятность приближения Украины к этому варианту (к началу переговоров до конца 2024 года. — Прим. ред.)», — подчеркнул он.

Озер добавил, что все политические инициативы Турции по Украине направлены на обеспечение прекращения огня в зоне боевых действий.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не все попытки по урегулированию кризиса на Украине являются искренними. Лавров заявил, что идей по урегулированию конфликта Москвы и Киева много, однако не все они продиктованы искренним желанием достижения мира.

Министр напомнил, что Россия уже дала оценку ситуации на линии фронта и представила предложения по достижению мира. По его словам, завершить конфликт удастся, если Украина станет нейтральной, а попытки втянуть Киев в НАТО прекратятся. Также должны быть «пресечены ростки неонационализма», указал Лавров.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что любой результат урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ и исходить из обстановки на поле боя. Он обратил внимание, что Москва не собирается идти на уступки в ходе переговоров с Киевом. Тем не менее российские власти готовы искать разумные компромиссы для завершения боевых действий, уточнил президент.

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