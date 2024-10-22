«Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху

Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя полную ответственность за атаку на частную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве. Об этом сообщили в пресс-службе движения, передает РИА Новости.

Три дня назад беспилотник «Хезболлы» атаковал резиденцию Нетаньяху в городе Кесария (50 км от Тель-Авива. — Газета.Ru). В момент удара его там не было, никто не пострадал.

Источники телеканала Sky News Arabia заявляли о взрыве бомбы в доме Нетаньяху в Кесарии. В момент атаки в городе звучала сирена воздушной тревоги. В небе над Кесарией также был замечен дрон, который преследовал израильский вертолет.

До этого три беспилотника были запущены из Ливана в сторону Израиля. Два из них перехватили, третий врезался в здание в Кесарии.

Ранее «Хезболла» объявила о новом этапе противостояния с Израилем.