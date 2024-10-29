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Шарий сообщил о возможной смене главкома ВСУ

Блогер Шарий сообщил о разговорах про замену Сырского на посту главкома ВСУ

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил о возможной смене Александра Сырского на посту главнокомандующего армии Украины.

«Говорят в ВСУ, что скоро будет новый главком», — написал Шарий.

Он не уточнил, кем именно могут заменить Сырского, но «на этого скорее всего повесят все грехи».

10 октября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком «ухудшил дегенеративность» командного состава украинской армии, вследствие чего может идти речь о его отставке. Речь шла об уничтожении российской армией системы Patriot.

До этого издание «Forbes-Украина» писало, что офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главу Минобороны Рустема Умерова. Отмечалось, что увольнение Сырского в офисе Зеленского обсуждали еще летом, однако из-за вторжения ВСУ в Курскую область решение пришлось отложить.

Ранее в Раде обвинила главкома ВСУ в частом «тасовании» командирами бригад.

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