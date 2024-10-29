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Депутат Рады обвинила главкома ВСУ в частом «тасовании» командирами бригад

Нардеп Безуглая обвинила Сырского в необоснованной смене комбригов

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Украинский нардеп Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в необоснованной смене командиров и покровительстве лояльных ему военных. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Безуглая заявила, что Залужный без причины сменил руководство группировки ВСУ «Таврия», которая действует в Запорожской области, перед активизацией наступления российских войск.

«Комбригов в ВСУ главком так часто тасует, что они не успевают не только привыкнуть к своим бригадам, а кое-где даже понять, какие подразделения входят в их состав», — считает депутат Рады.

По ее мнению, в некоторых «особенных» бригадах не меняют командиров из-за возможного компромата на генерала.

Безуглая добавила, что после назначения Сырского никто в армии страны не понес наказания за «кумовство», поэтому России выгодно, чтобы он оставался главнокомандующим ВС Украины.

Безуглая на постоянной основе критикует генштаб ВСУ и Сырского. В начале октября депутат потребовала отставки главкома из-за потери системы Patriot.

Ранее Безуглая обвинила Сырского в «фейковых ротациях».

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