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В Киеве потребовали отставки главкома ВСУ после потери системы Patriot

Безуглая потребовала отставки Сырского после уничтожения ВС РФ системы Patriot

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Roman Chop/AP

Главком ВСУ Александр Сырский «ухудшил дегенеративность» командного состава украинской армии, вследствие чего может идти речь о его отставке. Так депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале прокомментировала сообщения об уничтожении российской армией системы Patriot.

«Еще один поврежденный «Патриот», и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить», — отметила депутат Рады.

По ее словам, Сырский «только ухудшил дегенеративность высшего военного управления». Она отметила, что «талант» главкома ВСУ устарел, намекнув на то, что командующего пора сместить с должности.

«Господин Президент, когда уже?» — добавила Безуглая.

9 октября Минобороны РФ сообщало, что оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» ликвидировал дивизион американского ЗРК Patriot.

В министерстве пояснили, что в результате атаки также удалось разбить многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и кабину боевого управления AN/MSQ-104. В ведомстве уточнили, что вторая пусковая установка ЗРК Patriot также получила повреждения.

Ранее немецкий журналист заявил о «черном дне» для ВСУ.

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