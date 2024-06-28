Грузии пригрозили приостановкой процесса приема в Евросоюз

Саммит Европейского союза (ЕС) пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение за закон об иностранных агентах. Об этом говорится в итоговом заявлении, передает ТАСС.

В документе говорится, что принятый закон о транспарентности иностранного влияния является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

ЕС призвал власти Грузии «прояснить свои намерения и развернуть текущий курс действий, который разрушает путь Тбилиси в организацию и фактически ведет к остановке процесса вступления».

27 июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность в том, что Грузия вступит в ЕС к 2030 году. По его словам, Грузия готова к вступлению в Европейский союз больше других стран-кандидатов.

Грузия еще не начала переговоры с ЕС о вступлении, однако лидер страны отметил, что она уже оформила соглашения об ассоциации и свободной торговле, получила безвизовый режим, а также статус кандидата в члены ЕС.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам.

Ранее Кобахидзе назвал пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) опасной для общества.