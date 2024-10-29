В КНДР усилили меры безопасности для защиты Ким Чен Ына

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что власти КНДР усилили меры безопасности для защиты лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщае агентство Yonhap.

По данным NIS, количество публичных выступлений лидера КНДР выросло на 60% и достигло 110.

«Приняты меры по усилению безопасности, такие как использование автомобилей с глушением связи и внедрение оборудования для обнаружения дронов», — сообщили в разведке Южной Кореи.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году.

По его словам, страны – близкие соседи постоянно обмениваются визитами на высоком и высшем уровне.

Ким Чен Ын посещал Россию дважды. В 2019 году переговоры глав РФ и КНДР состоялись во Владивостоке, а в 2023 году президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын вместе посетили космодром «Восточный» в Амурской области.

Ранее в МИД РФ оценили возможность нормализации отношений с Южной Кореей.