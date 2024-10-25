Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, страны-близкие соседи постоянно обмениваются визитами на высоком и высшем уровне.

Ким Чен Ын посещал Россию дважды. В 2019 году переговоры глав РФ и КНДР состоялись во Владивостоке, а в 2023 году президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын вместе посетили космодром «Восточный» в Амурской области.

14 сентября председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын дважды встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Эти встречи проходили в государственной резиденции Кымсусан, той же, где ранее останавливался президент России Владимир Путин во время своего визита в Пхеньян.

Как сообщали северокорейские СМИ, Шойгу и Ким Чен Ын обсудили «широкий спектр вопросов, касающихся региональной и международной обстановки, а также укрепления сотрудничества для защиты взаимных интересов в области безопасности через углубление стратегического диалога между КНДР и Россией». Как отмечается, обе стороны пришли к «общему удовлетворительному мнению» по обсужденным темам.

Ранее в МИД РФ оценили возможность нормализации отношений с Южной Кореей.