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В МИД РФ оценили возможность нормализации отношений с Южной Кореей

МИД: Россия ждет от Южной Кореи сигналов для нормализации отношений

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия готова вести переговоры по нормализации отношений с Южной Кореей, однако сигналов по этому поводу со стороны Сеула нет. Об этом в беседе с ТАСС заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы ждем каких-то сигналов со стороны Южной Кореи. Пока, к сожалению, власти Сеула предпочитают санкционную манеру общения с нами», — объяснил дипломат.

При этом Руденко подчеркнул, что Сеул — важный участник урегулирования напряжения на Корейском полуострове, поэтому Москва надеется, что корейская сторона обдумает возможное улучшение отношений с РФ.

Летом 2024 года Южная Коря ужесточила свою риторику в отношении России на фоне визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, где он вместе со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном подписал договор о всеобъемлющем партнерстве.

После этого власти Южной Кореи заявили, что пересмотрят свою позицию по поставкам летального оружия Украине.

Ранее стало известно, что Южная Корея сократит закупки уранового топлива в РФ.

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