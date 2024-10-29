Угрозы Зеленского в адрес генсека ООН назвали жалкими

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша выглядят жалко. С такой оценкой заявлений Зеленского выступил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Сейчас все эти «осуждения генсека ООН Гутерриша» выглядят по меньшей мере жалко», — подчеркнул он.

Дубинский также посмеялся над тем, что власти Украины «отказали» генсеку ООН в визите, который и не планировался Гутерришем.

До этого член комитета Государственной думы РФ Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал резкие высказывания украинского лидера Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после его поездки на саммит БРИКС в Казань. По мнению парламентария, заявления президента Украины свидетельствуют о его бессильной злобе.

24 октября Зеленский заявил, что «некоторые функционеры» ООН (Антониу Гутерриш. — «Газета.Ru») отдали предпочтение «соблазнам в Казани», посетив саммит БРИКС.

Ранее в Кремле объяснили, почему встреча Путина и Гутерриша была непубличной.