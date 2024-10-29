Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший украинский министр задолжал в России миллионы рублей

Украинский экс-министр Рудьковский задолжал в России более 5,7 млн рублей

close
Максим Блинов/РИА Новости

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные документов, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Согласно документации, задолженность за украинским экс-министром числится за ущерб, который был причинен преступлением физическим или юридическим лицам.

Рудьковского осудили на территории России в 2019 году. Как отмечается в документах, экс-министр обвинялся в нападении на помещения, а также транспортные средства российских дипломатов.

Непосредственным поводом для возбуждения уголовного дела против Рудьковского стал инцидент 2014 года, когда националисты повредили российское посольство в Киеве. Экс-министр бросил в посольство РФ в Киеве камень, после чего ушел с места инцидента.

До этого сообщалось, что уехавший на Украину бывший ведущий НТВ Евгений Киселев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов) имеет задолженности по штрафам и налогам в России. По данным агентства, журналиста штрафовали по иноагентским статьям в 2022 году — на 30 тысяч рублей, и в 2023-м — на 50 тысяч. Оба долга мужчина не погасил.

Помимо этого, Киселев не расплатился по долгам за кредиты и не перечислил в казну налоги, а общая сумма задолженности превысила 3,3 млн рублей.

Ранее арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины почти 5 млн рублей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами