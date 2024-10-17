Уехавший на Украину журналист Киселев задолжал в России 3,3 млн рублей

Уехавший на Украину бывший ведущий НТВ Евгений Киселев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов) имеет задолженности по штрафам и налогам в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, журналиста штрафовали по иноагентским статьям в 2022 году — на 30 тысяч рублей, и в 2023-м — на 50 тысяч. Оба долга мужчина не погасил.

Помимо этого, Киселев не расплатился по долгам за кредиты и не перечислил в казну налоги, а общая сумма задолженности превысила 3,3 млн рублей.

Евгений Киселев известен как ведущий телевизионной программы «Итоги», выходившей в РФ с 1992 по 2003 год. Также он в разное время был ведущим на НТВ, главой телеканала «ТВ-6» и главредом ТВС. В 2009 году журналист покинул Россию и стал жить на Украине, где также работал на различных телеканалах.

Киселев выступал против возвращения Крыма в состав России и является активным противником проведения СВО. В 2022 году журналиста признали в РФ иноагентом, а в 2024-м Росфинмониторинг включил его в список экстремистов и террористов. Также МВД объявило мужчину в розыск.

Ранее бывшую ведущую СТС объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма.