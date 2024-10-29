Соединенные Штаты крайне негативно относятся к правде об их собственных действиях. Об этом в беседе с РИА Новости заявил австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

По словам Шиптона, США предприняли «очень жесткие меры против Джулиана за публикацию правды».

Кроме того, отец Ассанжа напомнил, что экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден был вынужден получить политическое убежище в России. Такие меры американских властей по отношению к тем, кто раскрывает правду о действиях США, говорят о том, что в Вашингтоне не любят «правду о себе», подытожил Шиптон.

До этого сообщалось, что Шиптон приехал в Москву.

Ассанж приобрел всемирную известность благодаря созданию сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов. С 2019 года основатель находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж выступит в Совете Европы.